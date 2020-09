Wrocławska prokuratura prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie zakażeń koronawirusem, do których doszło pod koniec sierpnia w dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu. Patogenem zakaziło się wówczas 13 pracowników dyspozytorni.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Justyna Pilarczyk poinformowała we wtorek PAP, że 31 sierpnia złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zakażeniami wirusem SARS-Cov-2 w dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

„Podjęto w tej sprawie czynności sprawdzające mające na celu zweryfikowanie informacji objętych zawiadomieniem oraz ustalenie czy doszło do popełnienia przestępstwa” – powiedziała prok. Pilarczyk. Prokuratura nie informuje na razie kto złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, ani czego ono szczegółowo dotyczy.

Pod koniec sierpnia służby prasowe Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego poinformowały o 13 zakażeniach w dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej. Podano wówczas, że kolejnych 20 dyspozytorów skierowano do kwarantanny, a „dyspozytornia pogotowia funkcjonuje normalnie, ale w ograniczonym składzie osobowym”.

Według ustaleń programu Uwaga TVN, część pracowników dyspozytorni zarzuca dyrekcji pogotowia zaniedbania, które miały doprowadzić do masowego zakażenia. Zaniedbania polegać miały – według anonimowych wypowiedzi pracowników dyspozytorni – m.in. na braku izolacji osób, które pracował lub miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.(PAP)

autor: Piotr Doczekalski / PAP