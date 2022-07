Wyciekło nagranie z Robertem Lewandowskim na hiszpańskiej ziemi. Zamieścił je słynny dziennikarz i streamer Gerard Romero.

Robert Lewandowski zostanie zawodnikiem Barcelony. To już pewne. Kluby dogadały się, a Polak niebawem parafuje umowę z hiszpańskim gigantem. Następnie ma zostać zaprezentowany jako gracz Blaugrany.

Niedawno do sieci wyciekło nagranie, na którym widać przylot Polaka do Hiszpanii. Snajper, który zamieni Bayern Monachium na Barcelonę wylądował w Palma de Mallorca. Następnie, już razem z zespołem, wyleci do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Miami, gdzie ekipa z Katalonii będzie przygotowywać się do nadchodzącego sezonu w La Liga oraz europejskich rozgrywek.

Nagranie z udziałem „Lewego” zamieścił w sieci streamer i dziennikarz Gerard Romero. Mężczyzna był wyraźnie podekscytowany przylotem Polaka do Hiszpanii. Dał temu wyraz głośno krzycząc, gdy kapitan naszej reprezentacji wsiadał do podstawionego specjalnie dla niego auta. – HELLO ROBERT – napisał na Twitterze Romero, który niezwykle cieszy się z transferu naszego rodaka.

Saga transferu Lewandowskiego do Barcelony dobiegła końca. Polak już dawno zadeklarował, że nie chce występować w Bayernie, jednak początkowo Niemcy stawiali twarde weto i nie chcieli sprzedać swojego gwiazdora. Ostatecznie ugięli się w wyniku kolejnej oferty złożonej przez Blaugranę, która, zdaniem mediów, ma opiewać na 50 milionów euro.