Znamy wyniki najnowszego losowania Eurojackpot. Szczęście uśmiechnęło się do naszego rodaka, który zgarnął pokaźną sumę pieniędzy.

Liczby wylosowane w piątek 10 czerwca w Eurojackpot to: 3, 21, 23, 28, 46 oraz 10 i 12. Najwyższą wygraną w naszym kraju była wygrana trzeciego stopnia. Nie oznacza to jednak, że szczęśliwiec musiał zadowolić się niewielką kwotą pieniędzy.

Polak, który zgarnął nagrodę za wygraną trzeciego stopnia z miejsca stał się bowiem milionerem. W najbliższym czasie jego konto zasili niemal 2,4 miliona złotych! Inny z naszych rodaków, do którego również uśmiechnęło się szczęście w popularnej loterii wygrał ponad 100 tysięcy złotych. W tym przypadku była to wygrana czwartego stopnia.

Bardzo ciekawie zapowiada się natomiast kolejne losowanie Eurojackpot. Do zgarnięcia będzie bowiem gigantyczna kwota, która opiewa na aż 140 milionów złotych! Jest więc o co walczyć.

Eurojackpot. Niemiec zgarnął ponad 1,5 miliona euro

We wspomnianym losowaniu gigantyczną wygraną może pochwalić się również gracz Niemiec. W jego przypadku mówimy o wygranej drugiego stopnia, która szacowana jest na ponad 1,6 miliona euro.

Szczęście miał także gracz z Danii oraz dwaj gracze z Węgier. Wszyscy skreślili numery, które zapewniły im wygrane trzeciego stopnia, co w europejskiej walucie daje ponad 450 tysięcy.

Na czym polega gra Eurojackpot? Opłata za zakład wynosi 12,5 zł. Gracz, który chce, aby uśmiechnęło się do niego szczęście, skreśla 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Może wybrać własne liczby lub -podobnie jak w przypadku innych, dobrze znanych nam zakładów Lotto – poprosił o kupon „chybił, trafił”. Zakład zawierany jest na jedno, najbliższe losowanie. Rekordowa wygrana to maksymalne 90 mln euro, a więc równowartość ok. 400 mln zł.