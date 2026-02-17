Koszmarny wypadek drogowy. We wtorek około godz. 10:41 w miejscowości Dobrzankowo na drodze krajowej nr 57 doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Śmierć na miejscu poniósł 75-letni kierowca pojazdu osobowego.

We wtorek przed godz. 11 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w Dobrzankowie.

Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że winę ponosi kierujący Toyotą, 75-letni mieszkaniec powiatu makowskiego. Mężczyzna jadąc prostym odcinkiem drogi, z niewyjaśnionych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Tam doprowadził do czołowego zderzenia z ciężarowym Dafem, którym kierował 42-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego.

W wyniku zderzenia oba pojazdy wpadły do przydrożnych rowów. Kierujący samochodem osobowym poniósł śmierć na miejscu. Kierowca pojazdu ciężarowego był trzeźwy i nie doznał obrażeń.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy zabezpieczają ślady oraz wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny, które spowodowały, że miał miejsce wypadek.

Przeczytaj również:

Źr. Policja