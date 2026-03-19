Dramatyczny wypadek w miejscowości Drwalew na Mazowszu. W czwartek TIR wpadł do rowu. Służby informują, że kierowca i pasażer wypadli przez szybę pojazdu. Konieczna okazała się interwencja śmigłowca LPR.

Wypadek miał miejsce około godziny 14:30 – wtedy służby otrzymały zgłoszenie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca ciężarówki nagle zjechał z jezdni i wpadł do rowu. Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane. Siła uderzenia była duża. Kierowca oraz pasażer wypadli z kabiny przez przednią szybę pojazdu.

Jak informuje policja, kierowca ciężarówki był trzeźwy. Ratownicy przetransportowali go karetką do szpitala w Radomiu. Mężczyzna doznał ogólnych obrażeń ciała. Znacznie poważniej ucierpiał pasażer. Ma ciężkie obrażenia, w tym urazy nóg. Śmigłowiec LPR przetransportował go do szpitala w Warszawie.

Droga krajowa nr 50 została zablokowana po wypadku. Służby wyznaczyły objazdy. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W akcji brały udział patrole policji oraz pięć zastępów straży pożarnej.

Źr. Radio ZET; Policja