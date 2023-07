Śledczy badają sprawę wypadku w Krakowie, w którym zmarło czterech młodych mężczyzn. Nieoficjalnie mówi się, że wpływ na zdarzenie miała zawrotna prędkość auta. Jeden z ekspertów przedstawił szacunki, w jakim tempie poruszał się samochód.

Do wypadku doszło około trzeciej w nocy w Krakowie. – Kierujący Renault Megane jadący Aleją Krasińskiego w kierunku Mostu Dębnickiego stracił nagle panowanie nad pojazdem, potrącił słupki zawężające jezdnię, przejechał przez skrzyżowanie w lewą stronę uderzając w słup sygnalizacji świetlnej i lampę oświetlenia ulicznego a następnie zjechał, dachując, po schodach na Bulwar Czerwieński gdzie z kolei uderzył w betonowy murek okalający ścieżkę dla pieszych – relacjonują.

Na miejsc uszybko zjawiły się służby. Prowadzono reanimację. Niestety nie udało się uratować życia żadnego z czterech pasażerów samochodu. „Będziemy ustalać czy na przebieg tego zdarzenia wpłynęła prędkość renaulta, technika jazdy kierowcy, inni uczestnicy ruchu bądź inne ewentualne czynniki” – poinformowała małopolska policja.

Czy rzeczywiście auto jechało z ogromną prędkością? Nagranie wskazuje, że jest to całkiem możliwe. Zasugerował to także Łukasz Gryga, dyrektor Centrum Zarządzania Ruchem w ZTP Kraków.

– Przestroga dla „jeżdżących szybko ale bezpiecznie”. Fizyki się nie oszuka. Aby przemieścić się od skrzyżowania z Focha do Kościuszki w ok. 12 s trzeba się teleportować albo poruszać średnio ok. 150 km/h. Dokładną prędkość ustalą biegli. Wielka tragedia [’] Cud, że tylko 4… – napisał ekspert.

Ze źródła. W systemie monitoringu wizyjnego wszystkie kamery nagrywają się w tej samej aplikacji jednocześnie. Porównanie znaczników czasów przy mijaniu kolejnych punktów. — Łukasz Gryga (@TrafficSC2) July 15, 2023