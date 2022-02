Kolejne wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Jak donosi „Rzeczpospolita” w lubelskich koszarach Brygady Obrony Terytorialnej zameldowali się żołnierze z 45. Batalionu Royal Marine Commando.

Wzmocnienie sił wschodniej flanki NATO. Dziennikarze „Rzeczpospolitej” informują, że w koszarach 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Majora Henryka Dekutowskiego ps. „Zapora” są już żołnierze brytyjskiego 45. Batalionu Royal Marine Commando. Informacja została potwierdzona przez oficer prasową brygady – porucznik Martę Gaborek.

350 „zielonych beretów” przybyło do Polski, zwiększając kontyngent sił Wielkiej Brytanii w naszym kraju do 600 żołnierzy. Brytyjczycy wraz z Amerykanami mają wkrótce odbyć ćwiczenia na największym na południu poligonie wojskowym w Nowej Dębie (woj. podkarpackie).

To kolejne wzmocnienie naszych wojsk w ostatnim czasie. Napięta sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej sprawiła, że do Polski przybywają posiłki z państw NATO. Aktualnie na terenie naszego kraju stacjonuje ok. 6 tysięcy 800 żołnierzy z państw sojuszniczych. Wojska NATO wspierają również inne kraje w naszym rejonie.