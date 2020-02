W ostatnim czasie nastąpił dramatyczny wzrost liczby zakażeń kiłą i rzeżączką – wynika z raportu „The State of the Nation„. Potwierdza on, że liczba zdiagnozowanych przypadków jest obecnie najwyższa od czasu II wojny światowej.

Tylko w Wielkiej Brytanii w 2018 roku zdiagnozowano 500 tysięcy infekcji chorobami, które przenoszone są drogą płciową – wynika z raportu „The State of the Nation”. Obecnie to najwyższy odsetek od czasu II wojny światowej. Na czele rankingu chorób wenerycznych znajdują się kiła (syfilis) i rzeżączka.

Jak wynika z raportu, w ciągu ostatnich dziesięciu lat nastąpił 249-procentowy wzrost zakażeń rzeżączką i 165-procentowy wzrost zakażeń kiłą. Jeszcze bardziej niepokojące dane podaje Public Health England, który informuje o 269-procentowym wzroście zakażeń rzeżączką i 349-procentowy wzrost zakażeń kiłą.

Największą grupę ryzyka stanowią homoseksualni i biseksualni mężczyźni, którzy stanowią aż 75 procent zarażonych kiłą. Najwięcej zarażonych jest wśród młodych osób oraz wśród ludzi pochodzenia karaibskiego i afrykańskiego. Naukowcy wskazują, że przyczyną są między innymi uprawianie seksu pod wpływem środków odurzających oraz niestosowanie środków antykoncepcyjnych.

