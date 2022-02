Chiński przywódca Xi Jinping rozmawiał z Władimirem Putinem w związku z wojną na Ukrainie. W sieci pojawiły się już informacje, czego dokładnie miały dotyczyć rozmowy przywódców.

Sytuacja na Ukrainie cały czas jest dramatyczna. Pod rosyjskim ostrzałem znajduje się Kijów, jednak Ukraińcy dzielnie bronią swojej stolicy, a także innych strategicznych miast i budynków. W sieci pełno jest nagrań przedstawiających konflikt zbrojny tuż za naszą wschodnią granicą.

Od kilkunastu godzin w internecie znajdziemy również informacje, zgodnie z którymi zarówno Rosja, jak i Ukraina potwierdzają gotowość do negocjacji. Niektórzy obawiają się jednak, że warunki, które zaproponuje Władimir Putin mogą być dla Wołodymyra Zełenskiego nie do zaakceptowania.

Niemniej, do negocjacji wzywają również Chiny. Podobno właśnie na ten temat z Władimirem Putinem rozmawiał tamtejszy przywódca Xi Jinping. – Chiński przywódca Xi Jinping rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Przywódcy odbyli rozmowę telefonicznej, podczas której Chiny wezwały Rosję do rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą – podaje serwis Wirtualna Polska, który powołuje się na relacje chińskich mediów.

JUST IN: Xi Jinping and Putin have held phone talks