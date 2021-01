Zarzut zabójstwa usłyszał 32-latek. Mężczyzna podejrzewany jest o to, że zabił sąsiada, z którym się pokłócił o petardy. Pokrzywdzony mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń ciała zmarł. Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim na wniosek nowodworskiej prokuratury zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

30 grudnia 2020 r. kilka minut przed północą do dyżurnego nowodworskiej komendy policji wpłynęła informacja, że w jednym z mieszkań na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do nieporozumienia sąsiedzkiego. Przybyli na miejsce interwencji funkcjonariusze szybko ustalili okoliczności zdarzenia.

Okazało się, że w wyniku nieporozumienia słownego doszło do awantury. W jej trakcie 32- letni nowodworzanin wyjął nóż i zadał nim ciosy drugiemu mężczyźnie. Pomimo natychmiast podjętej najpierw przez policjantów, a następnie kontynuowanej przez ratowników medycznych reanimacji 42- latka, nie udało się go uratować.

Zabił sąsiada z powodu petard?

Zebrane na miejscu przez mundurowych ślady wskazywały, że mogło dojść do przestępstwa. Funkcjonariusze od razu przystąpili do działań. Zebrane przez nich informacje wskazywały, że w mieszkaniu gdzie przebywał 32-latek i jego 35- letni kolega, mogło dojść pomiędzy nim a zmarłym 42-latkiem do kłótni. Podczas niej mężczyzna został śmiertelnie ugodzony nożem w okolice klatki piersiowej i grzbietu.

32-latek i jego 35- letni kolega zostali przez nowodworskich policjantów zatrzymani i umieszczeni w policyjnej celi. Badanie stanu trzeźwości wykazało u pierwszego z nich ponad 1,7, a u drugiego ponad 1 promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyźni zostali przesłuchani i złożyli wyjaśnienia.

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim przedstawił 32- latkowi zarzut zabójstwa 42-latka, a jego 35- letniemu koledze zarzut pomocy sprawcy przestępstwa w uniknięciu odpowiedzialności karnej. Sąd przychylił się też do wniosku prokuratora stosując wobec 32-latka i jego 35- letniego kolegi najsurowsze środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnienie tego przestępstwa 32- latkowi grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności, zaś 35- latkowi do 5 lat więzienia.

Źr. Policja Nowy Dwór Mazowiecki