To zdarzenie wywołało ogromne kontrowersje. – Nie chcieliśmy w to wierzyć – napisano na koncie LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. Jeden z pasażerów nagrał niebezpieczne zachowanie motorniczego. Mężczyzna natychmiast interweniował.

Jazda tramwajem nie należy do najłatwiejszych. Motorniczych obowiązują zasady ruchu drogowego, na dodatek powinni zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoim pasażerów. Rozpędzonego tramwaju nie da się bowiem tak szybko zatrzymać…

Dlatego tak ważne jest, aby motorniczy był skoncentrowany na jeździe. Tymczasem okazuje się, że nie zawsze tak się dzieje. W Łodzi zarejestrowano niebezpieczne zachowanie motorniczego. Jeden z pasażerów nagrał, jak zajmuje się on telefonem podczas prowadzenia tramwaju. W pewnym momencie autor nagrania zapukał i publicznie zwrócił mu uwagę.

Nagranie zostało opublikowane na koncie LDZ Zmotoryzowani Łodzianie. „Motorniczy steruje tramwajem przez telefon! Dochodziły do nas słuchy, że wypadki tramwajów powodowane są przez używanie telefonu, nie chcieliśmy w to wierzyć. Poniżej motorniczy tramwaju MPK-Łódź Sp. z o.o., to jest skandal!” – napisano.

Materiał wywołał wiele komentarzy. Internauci gratulują pasażerowi. „Bardzo neguję takie zachowanie, aż mam gęsią skórkę, jak widzę, jak tak jeżdżą” – napisał jeden z komentujących. „Niestety, facet jest do wywalenia. Zero taryfy ulgowej” – apeluje kolejna osoba.

W związku ze skandaliczną sytuacją, o zdarzeniu zostało poinformowane Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi. Rzecznik spółki zapowiada wyciągnięcie konsekwencji od motorniczego.

„Stanowczo sprzeciwiamy się korzystaniu z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń multimedialnych podczas prowadzenia pojazdów” – podkreślił (cytat za Fakt24.pl).

„Kierowcy oraz motorniczowie byli wielokrotnie informowani o całkowitym zakazie korzystania z tego typu urządzeń. Prowadzimy również wewnętrzne kontrole, które mają za zadanie sprawdzać, czy nie dochodzi do łamania tych przepisów” – dodał.