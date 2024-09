W mediach społecznościowych doszło do starcia, w którym udział wzięła wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska i europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik.

Zielińska opublikowała w mediach społecznościowych grafikę, która miała prostować fake newsa na jej temat. Jak stara się przekonać, przed laty wcale nie sprzeciwiała się budowie zbiorników retencyjnych na Ziemi Kłodzkiej, a pytała o etap budowy zbiornika retencyjno-zaporowego w Wielkopolsce.

Zajączkowska-Hernik skomentowała publikację Zielińskiej bardzo krótko. „Dymisja” – napisała i dołączyła grafikę z wypowiedzią Zielińskiej sprzed kilku lat.

Na reakcję Zielińskiej nie trzeba było długo czekać. Wiceminister postanowiła ostro zaatakować, wręcz obrażając europosłankę Konfederacji. „Pani Ewa Inteligentna-Inaczej-Zajączkowska nie odróżnia zbiornika zaporowego od retencyjnego?! Ale wypowiada się w imieniu narodu w europarlamencie? I bierze grubą kaskę od instytucji, której nie uznaje?” – skomentowała Zielińska.

Ewa Zajączkowska-Hernik nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. „Myślałam, że to trollkonto, a to naprawdę pani. Żenada. Do dymisji, natychmiast!” – napisała europosłanka Konfederacji.

