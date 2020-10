Do Sejmu trafił projekt ustawy posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15. Mówi on o kwestii zniesienia zakazu handlu w niedziele. Teraz wiele zależy od tego, jak do całej sytuacji ustosunkuje się Prawo i Sprawiedliwość.

Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem w ostatnich tygodniach skłonił rząd do wprowadzenia kolejnych obostrzeń. Wśród nich jest ponowne wprowadzenie tzw. godzin dla seniorów. Zdaniem rządzących, taki zapis ma umożliwić seniorom bezpieczne zrobienie zakupów między godziną 10:00 a 12:00.

Inne jest jednak zdanie ekspertów. Nie brakuje osób twierdzących, że seniorzy robią zakupy w innych godzinach, natomiast między 10:00 a 12:00 w placówkach jest bardzo mało osób. Wiele osób uważa, że lepszym rozwiązaniem byłoby zniesienie zakazu handlu w niedziele.

Projekt ustawy w tej sprawie złożyli w Sejmie posłowie PSL i Kukiz’15. „Według Polskiej Rady Centrów Handlowych, zniesienie zakazu handlu w niedziele może pomóc w zwalczaniu kryzysu, który wywołał koronawirus.Jak informuje PRCH, przywrócenie handlu w niedziele może pozytywnie wpłynąć na walkę z pandemią. Przede wszystkim pozwoli na utrzymanie wielu miejsc pracy. Dzięki temu również kolejki w sklepach zrobią się mniejsze, gdyż klienci mieliby dodatkowy dzień na zrobienie zakupów. Rada zwraca również uwagę, że w centrach handlowych zatrudnionych jest około 400 tysięcy osób” – czytamy w projekcie.

Posłowie cytują w projekcie ustawy stanowisko Polskiej Rady Centrów Handlowych. „Jeśli właściciele popularnych marek nie odrobią strat spowodowanych lockdownem, zaczną weryfikować swoje strategie rozwoju oraz szczegółowo analizować rentowność poszczególnych punktów, co w konsekwencji może spowodować, że znikną tysiące etatów, które dziś obsadzane są głównie przez ludzi młodych, w tym studentów. Skutki odczują zwłaszcza lokalne rynki pracy i to zarówno w małych, jak i dużych miastach” – czytamy.

To oczywiście nie jest odosobnione stanowisko. „Podobne stanowisko przedstawia Rada Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy apelują o otwarcie sklepów w niedzielę w czasie stanu zagrożenia epidemicznego. Ich zdaniem, zawieszenie zakazu handlu pozwoli ochronić większą liczbę miejsc pracy w handlu i branżach ściśle z nim współpracujących oraz zwiększy sprzedaż i poprawi bezpieczeństwo sanitarne w czasie zakupów” – informują posłowie.

