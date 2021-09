Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zaproponował na antenie Radia ZET, by do Konstytucji wpisać między innymi zakaz uchylania 500 plus. To odpowiedź na apel Donalda Tuska, by znalazł się tam zapis ograniczający możliwość wyjścia z Unii Europejskiej.

Donald Tusk podczas konwencji w Płońsku zaproponował zmiany w Konstytucji. Lider Platformy Obywatelskiej zaapelował, by wyjście Polski z Unii Europejskiej było możliwe poprzez zatwierdzenie nie większością zwykłą, ale 2/3 głosów. Miałoby to uchronić nasz kraj przed opuszczeniem Wspólnoty na podstawie choćby nocnego głosowania.

Na antenie Radia ZET w zaskakujący sposób odpowiedział na to Waldemar Buda. „Zakaz chylania 500 plus, zakaz podwyższenia wieku emerytalnego i uchylania emerytury bez podatku po zakończeniu rządów PiS” – powiedział. „Proponowane zmiany to gra polityczna, która ma zwrócić uwagę na powrót Donalda Tuska. Jeśli mamy rozmawiać o zmianie Konstytucji, to powinniśmy to robić w sposób poważny. Jest wiele miejsc, w których należałoby ją zmienić. Często nie odpowiada ona obecnym realiom” – dodał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej odniósł się także do tematu tzw. uchwał dyskryminacyjnych przyjętych przez ponad 100 samorządów, które obecnie są kością niezgody z Komisją Europejską. Polityk zaznaczył, że rząd nie podejmował takich uchwał i nie rekomendował ich przyjmowania. Zdaniem Waldemara Budy, uchwały powinny zostać doprecyzowane. „Wysłałem to pismo do wszystkich samorządów. Nie chcę, aby gdziekolwiek praktyki dyskryminacyjne się pojawiały. Chodzi mi o sytuację, gdy ktoś apeluje o środki europejskie, ale spotyka się z odmową ze względu na dyskryminację” – mówił.

Żr.: Radio ZET