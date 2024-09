Zakup używanego samochodu może być doskonałą okazją do nabycia solidnego pojazdu za rozsądną cenę. Do całego procesu powinniście jednak podejść z ostrożnością.

Używane samochody nie tylko są tańsze od egzemplarzy z salonu, ale też wolniej tracą na wartości. O ile tylko zadbacie o kompleksowe sprawdzenie jego historii i stanu technicznego, możecie kupić auto, które bez problemów posłuży jeszcze co najmniej kilkanaście lat, spełniając wszystkie wasze potrzeby. By jednak uniknąć pułapek czekających na was na rynku wtórnym, powinniście uzbroić się w przynajmniej podstawową wiedzę na temat jego specyfiki. W nowym artykule wyjaśniamy, jak sprawnie poruszać się wśród ofert używanych samochodów i czemu warto sprawdzić numer VIN pojazdu.

Rynek samochodów używanych w 2024 – wzrost importu

W 2024 roku na rynku samochodów używanych w Polsce byliśmy świadkami znaczącego wzrostu importu. Szacuje się, że do kraju trafił nawet milion używanych aut, z czego tylko w kwietniu zarejestrowano 86,7 tys. egzemplarzy. W porównaniu do kwietnia 2023 oznacza to wzrost o 39 proc. Wzrosty to wynik rosnącego zainteresowania używanymi pojazdami oraz większej dostępności aut za granicą. Liczba ofert na polskim rynku wtórnym osiągnęła w kwietniu poziom 253 tys. aut, co jest najlepszym dowodem na ożywienie rynku po pandemicznej i wojennej stagnacji.

Jakie ryzyko wiąże się z zakupem używanego auta w 2024?

Większość sprowadzanych aut ma już co najmniej dziesięć lat. Ryzyko związane z ich stanem technicznym i historią jest więc szczególnie duże. Starsze pojazdy ponadto często mają na koncie udział w wypadkach lub są poważnie, ale w sposób trudny do zweryfikowania uszkodzone. Dodatkowym problemem okazuje się manipulowanie licznikami i ukrywanie rzeczywistego stanu technicznego. Tylko niewielki odsetek aut sprowadzanych do Polski jest młodszy niż cztery lata, co zwiększa ryzyko zakupu używanego pojazdu o nieznanej historii i ukrytych wadach.

Nieuczciwi importerzy wykorzystują też luki w przepisach, aby manipulować rozliczeniami podatkowymi, co prowadzi do tzw. karuzeli fakturowej. Takie działania mogą skutkować konfiskatą pojazdów, które były częścią nielegalnych transakcji. Słowackie służby celno-skarbowe niedawno rozwiązały grupę przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi przy imporcie luksusowych samochodów, co podkreśla rozmiar tego typu problemów w całej Europie Środkowej. Podobne oszustwa zdarzają się też w naszym kraju i stanowią poważne zagrożenie dla kupujących, którzy mogą nie być świadomi, że nabywają pojazd z nieprawidłowościami.

Kupno używanego samochodu w 2024 – warto sprawdzić VIN

Większości problemów, o których piszemy w poprzednich akapitach, możecie jednak uniknąć. Wystarczy przed zakupem poprosić sprzedającego o numer VIN i na tej podstawie sprawdzić jego historię za pomocą carVertical. Ten dekoder pozwoli wam upewnić się, że auto nie figuruje w rejestrach pojazdów kradzionych lub nie było poważnie uszkodzone. W połączeniu z oględzinami dokonanymi przez zaufanego mechanika da to wam gwarancję, że stan pojazdu jest zgodny z deklaracjami sprzedającego.

Artykuł sponsorowany