Ponad połowa globalnych konsumentów twierdzi, że coraz rzadziej robi zakupy w fizycznych placówkach od początku pandemii Covid-19. Wzrasta wykorzystanie telefonów komórkowych i komputerów jako kanałów zakupów oraz zwiększa się troska o zdrowie; rosnące wydatki na żywność, rozrywkę i urządzenia elektroniczne oraz spadająca konsumpcja odzieży, obuwia i restauracji. W tym artykule, przedstawione zostaną zmiany w e-commerce, które zaszły w 2020 roku oraz przybliżone zostaną rokowania na rok 2021.

Liczba wizyt w sklepach jest ograniczona, handel elektroniczny rośnie

Wzrost popularności w obszarze e-commerce potwierdzają badania statystyczne. Według znanego źródła z kodami promocyjnymi – Promocodius Polska – popyt na kody promocyjne i kupony wzrósł o 13% w porównaniu do 2019 roku. Klienci przenoszą się na serwisy internetowe między innymi dzięki możliwości skorzystania z kodów rabatowych. Strona z kodami promocyjnymi dla Star Stable https://promocodius.com/pl/shops/star-stable-kody okazała się jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł w dziedzinie promocji internetowych.

Sytuacja stworzona przez Covid-19 – zwłaszcza środki dystansowania społecznego – powoduje przyspieszenie zmian zachowań konsumenckich, które miały miejsce już przed pandemią: zakupy online rosną i maleją w sklepach stacjonarnych (z wyjątkiem żywności), wzrasta obawa o produkty i usługi związane ze zdrowiem, a zrównoważony rozwój nabiera znaczenia w decyzjach konsumentów. Taki jest główny wniosek raportu Global Consumer Insights Survey 2020, przygotowanego przez PwC na podstawie dwóch badań ponad 23 000 konsumentów miejskich w 27 krajach przed i po wybuchu pandemii.

Tymczasem 45% twierdzi, że zwiększyło korzystanie z telefonów komórkowych, 41% z komputera i 33% z tabletu jako kanału zakupów. Zachowanie, które w większości planują utrzymać lub nawet nasilić w przyszłości, gdy sytuacja wróci do normy.

Trend ten powielają się również wśród ankietowanych polskich konsumentów, choć w naszym przypadku komputer wydaje się być najczęściej używaną alternatywą przed smartfonem. 54% ankietowanych twierdzi, że zmniejszyło wykorzystanie fizycznego sklepu jako kanału zakupów. Wręcz przeciwnie, 50% przyznaje, że zwiększyło wykorzystanie komputera, 44% telefonu komórkowego, a 33% tabletu.

Żywność nadal w sklepie stacjonarnym

W przypadku zakupów żywności sytuacja jest inna i z raportu wynika, że ​​stacjonarny sklep jest nadal preferowaną alternatywą dla konsumentów. Zapewnia to 60% ankietowanych na całym świecie konsumentów i 66% Polaków. Coraz więcej jednak kupuje żywność online: 35% wszystkich konsumentów i 31% Polaków. Odpowiedzi konsumentów pokazują również, że osoby korzystające z kanałów online kupują większą liczbę produktów.

Pandemia wpływa również na wydatki konsumentów na żywność i rodzaj lokali, do których chodzą: więcej zapełniamy koszyk, ale rzadziej wychodzimy na zakupy. W pierwszym przypadku 53% wszystkich ankietowanych – 62% Polaków – przyznaje, że wydaje więcej na produkty spożywcze niż przed pandemią. Ale ponadto istnieje tendencja do rzadszych zakupów i chodzenia do dużych supermarketów, a tym samym do kupowania wszystkiego, co niezbędne w jednym miejscu. 45% globalnych konsumentów – 35% Polaków – przyznaje, że kupuje rzadziej w obecnej sytuacji, a 30% – 38% Polaków – twierdzi, że wybiera się do większych placówek.

Ale na które produkty konsumenci wydają najwięcej, a na które najmniej? Z badania wynika, że ​​największym popytem jest żywność, produkty rozrywkowe i medialne oraz urządzenia elektroniczne i komputery. Wręcz przeciwnie, odzież, obuwie, sprzęt sportowy i restauracje najbardziej cierpią.

Zdrowie i zrównoważony rozwój, dwa filary

Konsumenci na całym świecie bardziej niż kiedykolwiek myślą o zdrowiu i bezpieczeństwie. Przed pandemią, gdy pytaliśmy konsumentów – wszyscy z dużych miast – o trzy powody, dla których warto mieszkać w ich mieście, głównymi były w tej kolejności perspektywy zatrudnienia, bezpieczeństwo i zdrowie. Teraz te ostatnie dwa wysunęły się na pierwszy plan. W przypadku polskich konsumentów 82% twierdzi, że bardziej martwi się swoim zdrowiem psychicznym, 72% kondycją fizyczną, 73% potrzebami zdrowotnymi, a 67% dietą. Innym wyraźnym trendem obserwowanym w dobie pandemii jest obawa konsumentów o kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój przy podejmowaniu decyzji o zakupie. 45% ankietowanych na całym świecie twierdzi, że stara się w miarę możliwości unikać stosowania plastiku w kupowanych produktach, a 43% oczekuje, że marki będą odpowiedzialne za wpływ swoich produktów na środowisko.