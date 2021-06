Luis Enrique, trener reprezentacji Hiszpanii, skomentował postawę Polaków we wczorajszym meczu z jego zespołem. Te słowa mogą napawać nas dumą.

Wczorajszy mecz Hiszpanów z Polakami dostarczył nam mnóstwo emocji. Biało-czerwonym ostatecznie udało się zremisować z wyżej notowanym rywalem i zachować szanse na awans do fazy play-off Euro 2020. Bramki dla drużyn zdobywali kolejno: Alvaro Morata oraz Robert Lewandowski.

Polacy dzielnie się bronili i ostatecznie dowieźli remis do końca. Nie było łatwo, ponieważ zaraz po golu Lewandowskiego sędzia podyktował rzut karny dla naszych rywali. Ostatecznie Gerard Moreno strzelił jednak w słupek, a Alvaro Morata niecelnie dobijał uderzenie kolegi.

Głos ws. postawy Polaków zabrał trener Hiszpanów Luis Enrique. Szkoleniowiec, który w przeszłości był czołowym zawodnikiem FC Barcelony, wypowiedział słowa, które mogą napawać nas dumą.

Luis Enrique skomentował postawę Polaków

Szkoleniowiec naszych wczorajszych rywali przyznał, że Polska to zdecydowanie najsilniejszy zespół, z którym jego drużyna mierzyła się podczas turnieju. „Polska wciąż może zakwalifikować się do 1/8 finału. Musi w tym celu wygrać ostatni mecz, podobnie jak my. Moim zdaniem to nasz najsilniejszy rywal, bez żadnej wątpliwości ” – powiedział Luis Enrique podczas rozmowy z TVP.

Trener wyjaśnił również, co sprawiało najwięcej kłopotu jego drużynie. „Polska broniła się bardzo dobrze i równie dobrze i szybko przechodziła do ataku, co komplikowało nam życie” – przyznał były piłkarz FC Barcelony.

Selekcjoner Hiszpanów podsumowuje jednak, że to jego reprezentacja powinna zwyciężyć w meczu. „Byliśmy lepsi, ale nie wystarczyło to do pewnego zwycięstwa. Podobała mi się gra Polski, która nie stworzyła sobie wprawdzie wielu okazji, ale kilka miała, jak choćby ta Lewandowskiego zakończona golem. Szkoda tego karnego, który mieliśmy w bardzo dobrym momencie” – oświadczył.