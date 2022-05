Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu trwa zbiórka nasion warzyw do uprawy w przydomowych ogródkach. Trafią one do osób starszych na Ukrainie, które mimo trwającej wojny zostały w swoich domach.

O organizowanej przez UPWr zbiórce poinformowała PAP rzeczniczka uczelni Małgorzata Moczulska. „To niezwykle potrzebna i ważna zbiórka, która – mamy nadzieję – pomoże przeżyć najbliższe miesiące osobom starszym w Ukrainie” – podkreśliła.

„To nie pierwsza i zapewne nie ostatnia zbiórka, którą w ostatnim czasie organizujemy na uczelni, ale być może najbardziej +przyrodnicza+ – kto, jak nie my, ma pomagać w uprawie warzyw?” –zwraca uwagę rektor UPWr prof. Jarosław Bosy.

Akcję koordynują pracownicy Katedry Architektury Krajobrazu. Prof. Monika Ziemiańska tłumaczy, że na jej potrzebę wskazali sami mieszkańcy Ukrainy. „Mamy kontakt z pracownikami uniwersytetu w Kijowie i wielu z nich mówiło nam, że na wioskach, gdzie trafia pomoc z Polski, starsze osoby pytają o nasiona warzyw. To dla nich nie tylko szansa na własną żywność w najbliższych miesiącach, ale rodzaj terapii. Zajmą głowę uprawą, podlewaniem… czymś innym niż myślenie o tym, co dzieje się w ich kraju” – wskazała prof. Ziemiańska.

Zbierane są nasiona popularnych warzyw, takich, które nie wymagają szczególnych warunków uprawy. To m.in. ogórki, buraki, słonecznik, marchew, kapusta, fasole, dynie, cukinia, pietruszka, koper, bób i cebula dymka.

Nasiona można zostawiać w specjalnych pojemnikach na portierniach uczelni, a także wysyłać pocztą na adres Uniwersytetu Przyrodniczego z dopiskiem „Biuro Promocji”.

Zbiórka trwa do 19 maja, dzień później zebrane nasiona wyruszą do Ukrainy.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Agata Tomczyńska