Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego poinformował, że bitwa o regiony Doniecka i Ługańska będzie kluczowym elementem wojny na Ukrainie. Jego wypowiedź przytacza portal „Ukraińska Prawda”.

Doradca prezydenta Ukrainy wprost stwierdził, że zbliża się kluczowy moment wojny. „Bitwa o regiony Doniecka i Ługańska będzie kluczowym momentem wojny, które wiele zmieni dla wszystkich. Dla Ukrainy jest to szansa na pozbawienie Rosji możliwości kontynuowania agresji poprzez pokonanie jej armii. I szansa na nieodwracalną zmianę przebiegu działań wojennych” – powiedział.

Andrij Jermak zauważa, że również dla Kremla bitwa ta będzie jedyną nadzieją na przetrwanie mitu potęgi rosyjskiej armii. „A dla niektórych mocno zacofanych elit politycznych będzie to szansa na dalsze istnienie” – powiedział.

Szef kancelarii prezydenta Ukrainy nie ukrywa, że także dla państw Zachodu ta bitwa odegra niezwykle istotną rolę. „Dla Zachodu będzie to również fundamentalna bitwa, ponieważ nasze zwycięstwo zależy od szybkości podejmowania decyzji w sprawie broni. I to właśnie ta prędkość wyznaczy skuteczność systemu demokratycznego w walce z autokracją” – powiedział Jermak. „Dla nas to wojna patriotyczna. W oczach narodów zachodnich jest to wojna światła i ciemności, a oni też doceniają skuteczność swoich przywódców w takich wydarzeniach” – dodał.

Źr.: Onet