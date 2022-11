Trwa ukraińska kontrofensywa na wschodzie i południu kraju. W sieci pojawiają się informacje o sposobach, które stosują rosyjscy żołnierze by ukryć się przed Ukraińcami. Do sprawy odniósł się prezydent Ukainy Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się z apelem do rosyjskich żołnierzy.

Media donoszą o wielkim sukcesie ukraińskiej kontrofensywy. Z ostatnich informacji wynika, że Ukraińcy przeprowadzają akcję odbicia z rąk rosyjskich Chersonia. Do aktualnej sytuacji odniósł się prezydent Wołodymyr Zełenski.

– Odzyskujemy Chersoń. W tej chwili nasi obrońcy zbliżają się do miasta. Jednostki specjalne już tam są. Mieszkańcy Chersonia czekali na nas. Nigdy nie zrezygnowali z Ukrainy – stwierdził w nowym przemówieniu.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę na bohaterską postawę mieszkańców miasta, którzy pokazują patriotyzm jeszcze w momencie, gdy Chersoń znajduje się pod okupacją rosyjską. – Sami mieszkańcy Chersonia już usuwają z ulic i budynków rosyjskie symbole i wszelkie ślady okupantów w Chersoniu – powiedział.

Zełenski podkreśla, że podobne sytuacje miały miejsce także w innych wyzwalanych wcześniej miastach. Co więcej, ukraiński przywódca jest przekonany, iż tak samo będzie w kolejnych, jeszcze nie wyzwolonych miejscach.

W swoim wystąpieniu Zełenski zwrócił się także do rosyjskich żołnierzy, najemników oraz kolaborantów, którzy aktualnie przebywają w Chersoniu. Zaapelował o poddanie, wskazując, że jest to w tej chwili jedyna szansa na ratunek.

– A tym rosyjskim żołnierzom, którzy założyli cywilne ubrania i gdzieś się ukrywają, chcę powiedzieć, że nie ma sensu się ukrywać. I tak was znajdziemy. Nie przeciągajcie tego. Dobrowolne oddanie się do niewoli jest jedyną opcją dla wszystkich okupantów – zaapelował.

