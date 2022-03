Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest zachwycony postawą obywateli Sławutycz, gdzie w sobotę wkroczyli Rosjanie. Do żołnierzy Władimira Putina ma jeden, krótki komunikat.

Od 24 lutego trwa inwazja rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy. W ostatnim czasie wojska Władimira Putina wyraźnie wyhamowały, napotykając na dobrze zorganizowaną obronę ukraińską.

Kluczowe znaczenie dla porażek podczas ofensywy ma jednak zdecydowana antyrosyjska postawa ludności cywilnej, która nie chce się podporządkować okupantowi.

Do tej cechy nawiązał w swoim wczorajszym wystąpieniu Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy jest pod wielkim wrażeniem odwagi miasta Sławutycz, które w sobotę zostało przejęte przez Rosjan. Wojska Putina, wchodząc do miasta, napotkały jednak demonstrację obywateli.

Zełenski ma prosty komunikat do Rosjan: Idźcie do domu, póki jeszcze możecie chodzić

– Wolny Sławutyczu, który najeźdźcom się nie podporządkował! Dziś wszyscy byliśmy z tobą na twoich ulicach, na twoim proteście – podkreślił. – I wszyscy razem mówimy okupantom jedno: idźcie do domu, póki jeszcze możecie chodzić – dodał Zełenski.

Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że ludność cywilna zachowuje się podobnie także w innych częściach kraju. W jego opinii jest to dowód na głębokie przywiązanie do wartości narodowych, do ojczyzny.

Zełenski przekonuje, że działania agresora tylko zwiększają jedność narodu. – Skierowane przeciwko ludności cywilnej działania wojenne oznaczają, że Rosja robi wszystko, by doprowadzić do „derusyfikacji” Ukrainy – powiedział.

W tym kontekście zwrócił uwagę, że działania Rosjan odwróciły od nich także wielu ludzi na wschodzie kraju, w rejonach niegdyś prorosyjskich. – Zmienili tamtejsze miasta w ruinę, tym samym robiąc wszystko, by przeprowadzić derusyfikację tej części naszego terytorium – stwierdził.