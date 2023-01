Zenek Martyniuk nie zagra w Poznaniu? Gwiazdor disco polo miał wystąpić w stolicy Wielkopolski, jednak miejsce koncertu wywołało protesty niektórych środowisk. – Rola kulturotwórcza tego miejsca jest nie do opisania. Koncert disco polo w tym miejscu jest po prostu niedorzeczny – powiedział w rozmowie z „Wyborczą” jeden z poznańskich muzyków.

Zenek Martyniuk to niekwestionowany król disco polo, autor takich hitów jak: „Przez twe oczy zielone”, „Przekorny Los”, czy „Życie to są chwile”. Za kilka tygodni zaplanowano jego koncert w Poznaniu pt. „Zakończenie karnawału z Zenonem Martyniukiem i Zespołem Akcent”.

Muzyk miał wystąpić 20 lutego 2023 roku. „Miał”, bowiem przeciwko koncertowi niespodziewanie zaprotestowało poznańskie środowisko artystyczne. Dlaczego? Okazuje się, że chodzi o miejsce, w którym zaplanowano wydarzenie – Aulę Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Zenek Martyniuk wystąpi w Poznaniu? Artyści niezadowoleni: Koncert disco polo w tym miejscu jest po prostu niedorzeczny

Jak donosi „Gazeta Wyborcza” zbulwersowani są przede wszystkim muzycy Filharmonii Poznańskiej. W rozmowie z dziennikarzami zwracają oni uwagę zwłaszcza na rangę miejsca. Aula w ich opinii nie jest miejscem na koncerty muzyki disco polo.

– Aula UAM jest budynkiem Akademii Królewskiej, gdzie nawet w trakcie zaborów Polacy mogli studiować. To jest uniwersytet, sala, w której odbywa się jeden z najważniejszych konkursów skrzypcowych, tu immatrykuluje się studentów, wręcza doktoraty, przyjmuje prezydentów i Güntera Grassa – argumentuje jeden z poznańskich muzyków.

Artysta przekonuje, że miejsce to pełni doniosłą rolę w kulturze miasta. – Rola kulturotwórcza tego miejsca jest nie do opisania. Koncert disco polo w tym miejscu jest po prostu niedorzeczny – dodał. Jak zauważył, „aula UAM do tej pory kojarzyła mu się z wydarzeniami tzw. kultury wysokiej, a disco polo do niej nie należy”.

Przeciwko planom koncertu Zenka Martyniuka wypowiedziała się także Młodzieżowa Rada Miasta Poznania. „Aula Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest miejscem o wysokim prestiżu, przeznaczonym do wydarzeń tzw. kultury wysokiej”. Uważamy, że koncert p. Zenona Martyniuka, artysty wykonującego muzykę z gatunku disco polo, mógłby mocno zaszkodzić podniosłości tej przestrzeni” – podkreślono w oświadczeniu z 19 stycznia.

Jednak pomimo protestów koncert prawdopodobnie się odbędzie.