Rafał Ziemkiewicz nawiązał do ostatniej, brutalnej wypowiedzi Radosława Sikorskiego. Polityk PO w ostrych słowach zwrócił się bowiem do europosłanki Solidarnej Polski, Beaty Kempy.

Radosław Sikorski „zabłysnął” ostatnio brutalną wypowiedzią skierowaną za pośrednictwem Twittera do europosłanki Solidarnej Polski, Beaty Kempy. Polityk, w odpowiedzi na jeden z jej komentarzy, zasugerował, by ta „walnęła się w zatłuszczony łeb”. Więcej TUTAJ.

Beata Kempa skomentowała wypowiedzi przedstawiciela opozycyjnego ugrupowania w rozmowie z serwisem Onet.pl. „Trudno to komentować. To jest bardzo agresywny wpis i chyba najbardziej agresywne zachowanie, jakiego do tej pory doświadczyłam, oprócz podpalenia biura” – powiedziała.

Kempa zamieściła również wpis na Twitterze, w którym podziękowała wszystkim wspierającym ją po „ataku Radosława Sikorskiego”. „To dla mnie bardzo ważne” – napisała eurodeputowana związana ze Zjednoczoną Prawicą.

Ziemkiewicz zakpił z Sikorskiego. Jest riposta polityka

Do słów Sikorskiego nawiązał publicysta Rafał Ziemkiewicz, który zamieścił wpis na Twitterze. „IMO sprawę @sikorskiradek najlepiej oddają słowa poety Jana Rybowicza o ludziach, <<na których garnitury wyglądają jak przebrania>>” – napisał.

Co ciekawe, Sikorski nie pozostał mu dłużny. Zripostował wpis Ziemkiewicza i nawiązał przy tym do niedawnego zamieszania z udziałem publicysty. Ten został bowiem zawrócony na londyńskim lotnisku po tym, gdy wspólnie z żoną i córką przybył na Wyspy Brytyjskiego. Latorośl Ziemkiewicza rozpoczęła studia na Oxfordzie.

„Proponuję debatę o tym w @OxfordUnion” – napisał Sikorski w odpowiedzi na tweeta, którego zamieścił na swoim profilu społecznościowym Rafał Ziemkiewicz.