Zaskakującą propozycję przedstawił poseł Koalicji Obywatelskiej Bogusław Sonik. W swoim wpisie zauważył, że liczba posłów i senatorów powinna zostać zmniejszona o połowę. Co więcej, w Parlamencie powinna również obowiązywać dwukadencyjność.

W ostatnim czasie Zjednoczona Prawica zmaga się z najpoważniejszym kryzysem od lat. I chociaż żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły to politycy partii rządzącej coraz częściej mówią o możliwości wprowadzenia rządu mniejszościowego lub nawet przedterminowych wyborów parlamentarnych.

Ostatni kryzys skłonił do refleksji Bogusława Sonika. Poseł Koalicji Obywatelskiej w najnowszym wpisie na Twitterze zauważył, że w Sejmie i Senacie potrzebne są duże zmiany. Miałyby one zakładać na początek zmniejszenie liczby posłów i senatorów oraz wprowadzenie dwukadencyjności.

Poseł obecną sytuację określił jako „przesilenie polityczne”. „Przesilenie polityczne to dobra okazja do refleksji. Zmniejszyć Sejm o połowę posłów, tak samo Senat. To dobry początek, potem wprowadzić zasadę, że tylko dwie kadencje można sprawować mandat posła, senatora, e-posła, radnego” – napisał.

Źr.: Twitter/Bogusław Sonik