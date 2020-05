Wicepremier Jadwiga Emilewicz na antenie RMF FM zabrała głos w sprawie dalszego poluzowania obostrzeń wprowadzonych w Polsce w związku z pandemią koronawirusa. Jej słowa mogą wskazywać na to, że już od 18 maja będziemy mogli pójść do restauracji i fryzjera.

Wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz była dziś gościem na antenie RMF FM. Jednym z głównych pytań, jakie zostało jej postawione, była kwestia dalszego poluzowania obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa. Sytuacja w kraju jest coraz bardziej napięta, co widać między innymi po proteście przedsiębiorców. Trudno się dziwić, że coraz więcej osób oczekuje dalszych etapów odmrażania gospodarki.

Ze słów Jadwigi Emilewicz można wywnioskować, że takie obiekty, jak między innymi restauracje i salony fryzjerskie zostaną otwarte za tydzień, w poniedziałek, 18 maja. „Mamy nadzieję, że (…) wtedy kiedy będziemy mogli pójść do fryzjera, wtedy będziemy mogli pójść do restauracji. (…) Druga połowa maja to będzie czas, kiedy, mam nadzieję, otwarte zostaną salony fryzjerskie” – powiedziała.

Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że wszystkie obiekty będą otwarte w reżimie sanitarnym. Już wcześniej RMF FM informowało nieoficjalnie, że na początku mają być otwarte tylko restauracje z ogródkiem – bez możliwości przyjmowania gości w lokalu. Uniemożliwiona będzie działalność samoobsługowa oraz konieczne będą 2-metrowe odległości między stolikami.

Jadwiga Emilewicz poinformowała, że trwają prace, by restauracje mogły przyjmować gości również w środku. „Na razie tak to będzie wyglądało, bo jeżeli mówimy o restauracjach działających w pomieszczeniach, to pracujemy nad protokołami, które sprawią, że między klientami będzie można zachować bezpieczną odległość” – powiedziała wicepremier.

Źr.: RMF FM