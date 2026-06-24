Prokurator generalny Waldemar Żurek podczas środowej konferencji poinformował, że śledczy badają doniesienia o zgonach w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ujawnił, że toczą się postępowania dotyczące 12 takich przypadków.

Żurek powiedział, że prokuratorzy badają postępowania toczące się w ostatnich latach. „Będziemy starali się teraz dokonać kwerendy i już się zaczęła ta kwerenda. To znaczy, analizujemy wszystkie sprawy w prokuraturze właściwej temu szpitalowi, jakie toczyły się od 2023 r. Łącznie mamy 32 postępowania” – mówił minister. Doprecyzował, że dotyczą one zarówno działalności medycznej szpitala, jak i spraw dotyczących gróźb czy też przywłaszczenia.

Żurek wyjaśnił następnie, że jeśli chodzi o sprawy zgonów w ostatnich latach, to było ich 12 od 2023 r. „W trzech sprawach była odmowa wszczęcia postępowania, cztery sprawy zostały umorzone, pięć spraw jest na biegu” – doprecyzował.

„Jeżeli chodzi o sprawy na SOR-ze, to tam było pięć spraw, które dotyczyły narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W czterech przypadkach zostały już zakończone. Trzy sprawy to były odmowy wszczęcia, jedno umorzenie i jedna sprawa nadal jest na biegu” – wskazał Żurek.

„Te informacje, które wczoraj usłyszeliśmy w mediach, artykułowane przez pana doktora, musimy sprawdzić, dlatego że wczoraj usłyszeliśmy bardzo ogólne tezy, niewskazujące ani konkretnych przypadków, ani osób. My możemy rozumieć, że tutaj jest trudność, ale jednak chcielibyśmy poznać, jakie przypadki miały miejsce, bo te sformułowania były bardzo ogólne, pomimo tego, że dziennikarz pytał pana doktora, nie usłyszeliśmy żadnych szczegółów” – dodał Żurek.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News