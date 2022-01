Przekroczyliśmy w Polsce granicę 100 tysięcy zgonów spowodowanych COVID-19 w Polsce. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas briefingu prasowym nazwał ją „nieprzekraczalną” i „haniebną”. Odniósł się też pośrednio do kontrowersji związanych z małopolską kurator oświaty.

Słowa Barbary Nowak, które padły na antenie Radia ZET, odbiły się szerokim echem. Małopolska kurator oświaty sprzeciwiała się obowiązkowym szczepieniom dla nauczycieli stwierdzając, że konsekwencje tego „eksperymentu” nie są do końca stwierdzone. Jej dymisji domagał się minister zdrowia Adam Niedzielski, ale ostatecznie podjęto decyzję, że pozostanie ona na stanowisku.

Między innymi do jej słów odniósł się marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas briefingu prasowego. „Na chwilę obecną to pandemią najwyraźniej zarządza małe, ale hałaśliwe grono antyszczepionkowców, bo skoro kuratorzy PiS-owscy mówią, że to eksperyment, skoro puszcza się wielokrotnie oko do antyszszczepionkowców, tę pandemię wolno, żeby ona biegła swoim rytmem, to mamy dzisiaj taki rezultat jaki mamy” – powiedział.

Marszałek Senatu nawiązał do 100 tysięcy zgonów spowodowanych COVID-19 od początku pandemii. Taka informacja pojawiła się w dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia. „100 tysięcy zgonów. Byłem dwa dni temu we Włoszech. Tam jest 200 tysięcy przypadków dziennie, ale umiera 100-17 0 osób. U nas mamy 11 tysięcy przypadków i umiera 500-600, więcej osób, tak że dzisiaj przekraczamy tę nieprzekraczalną, haniebną granicę 100 tysięcy zgonów z powodu COVID-19” – dodał.

Żr.: TVN24