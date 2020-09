Niespełna pół roku cieszył się swoim prawem jazdy pewien 18-latek, który na drodze publicznej świadomie wprowadzał swoje auto w poślizg. Niestety, sytuacja wyślizgnęła się spod kontroli. Młody mężczyzna nie opanował kierowanego przez siebie osobowego bmw, wpadł w poślizg i ostatecznie zatrzymał się na słupie oświetleniowym.

W nocy z czwartku na piątek w Olsztynie w pobliżu skrzyżowania ulicy Krasickiego z ul. Barcza doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Wstępnie, zgłoszenie dotyczyło auta, które uderzyło w słup oświetleniowy, lecz podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia na wierzch wyszły zupełnie inne okoliczności niż początkowo się spodziewano. Okazało się, że sprawcą wypadku jest 18-latek, który bardzo nieodpowiedzialnie prowadził bmw.

Czytaj także: Wypadek wojskowego autobusu na A4. Ranni żołnierze

Rozsądek podpowiada, że młody kierowca, który zdobywa doświadczenie za „kółkiem” powinien jeździć ostrożnie i do osiągów swojego auta podchodzić z pokorą. 18-latek, który prawo jazdy odebrał na początku marca nie jest wzorem do naśladowania.

Młody mężczyzna, jadąc swoim bmw przecenił własne umiejętności w chwili, gdy świadomie wprowadzał pojazd w poślizg. Umiejętności skończyły się w momencie, gdy trzeba było bezpiecznie wyprowadzić auto z poślizgu. Brawura i nieodpowiedzialność ostatecznie skończyły się na słupie oświetleniowym a skutkiem takiego zachowania było rozbite auto i pożegnanie się z uprawnieniami do kierowania. Kamery monitoringu uchwyciły moment zdarzenia.

"Fura", brawura, szpan🤔…, to mogło skończyć się tragicznie! Kto jak kto, ale zwłaszcza młody kierowca powinien wykazać się większą odpowiedzialnością za kierownicą👆 18-latek stracił. p.j., którym cieszył się niespełna pół roku. https://t.co/QNnibiQb92 pic.twitter.com/QruXy4LD2e — Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) September 4, 2020

Interweniujący policjanci nie mieli najmniejszych wątpliwości co do tego, że 18-latek podróżujący z dwójką znajomych w rażący sposób naruszył zasady bezpieczeństwa na drodze. Na szczęście żadna z osób jadąca osobowym bmw nie odniosła poważniejszych obrażeń, choć skutki zachowania nastolatka mogłyby doprowadzić do tragedii. Mężczyzna już stracił swoje prawo jazdy, którymi cieszył się niespełna pół roku. O tym, kiedy będzie mógł ponownie usiąść za kierownicą zdecyduje sąd.

Czytaj także: Wpadka dziennikarki TVP na festiwalu w Opolu [WIDEO]

Źr. Policja Olsztyn