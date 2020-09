Za nami kolejny festiwal w Opolu. Internauci wspominają jednak nie tylko występy artystów, ale także pewną wpadkę dziennikarki TVP. Reporterka Kinga Kwiecień relacjonowała koncert debiutów. Jednak tuż po wręczeniu nagród głównych, dziennikarka miała problem z pamięcią.

W niedzielę 6 września podczas 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w kategorii „Debiuty” zwyciężył Kamil Czeszel z utworem „Burze”. Nagrodę telewidzów otrzymała z kolei Izabela Zalewska z piosenką „Cień nadziei”. Ceremonię wręczenia nagród podsumowywała Kinga Kwiecień. To wtedy doszło do wpadki dziennikarki TVP.

Kwiecień miała wejście na żywo i podsumowywała, to co przed chwilą wydarzyło się na scenie. Jednak szybko okazało się, że to nie takie proste. Dziennikarka pomyliła nazwiska artystów. „Nagrodę Anny Jantar wygrał Kamil Czeszel. Decyzją publiczności wygrała Izabela, yyy, Czeszel. Przepraszam, Izabela… yyy… To był wieczór wyjątkowy, w którym zobaczyliśmy największe opolskie przeboje” – mówiła.

Wprost przypomina, że to nie pierwszy głośny materiał dziennikarki TVP. To właśnie Kinga Kwiecień zasłynęła materiałem o Christianie Paulu, który współtworzyła z Alicją Kukułą. Mężczyzna miał być słynnym kreatorem mody z USA, który zachwala styl Agaty Konrhauser-Dudy. Szybko okazało się, że w internecie praktycznie nie ma informacji na temat mężczyzny. W sieci wybuchła wrzawa i nie brakowało kpin pod adresem TVP.

Źr. wprost.pl; YouTube