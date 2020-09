Zbigniew Boniek był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie na antenie RMF FM. Głównym tematem była oczywiście kondycja polskiej piłki nożnej, natomiast nie zabrakło także tematów politycznych.

Reprezentacja Polski wygrała w poniedziałek swój pierwszy mecz w Lidze Narodów. Polska kadra zaprezentowała się lepiej niż w spotkaniu z Holandią, ale do dobrej gry brakowało jeszcze bardzo dużo. Nic więc dziwnego, ze właśnie piłka nożna była głównym tematem rozmowy ze Zbigniewem Bońkiem na antenie RMF FM.

Robert Mazurek nie omieszkał jednak poruszyć także tematów politycznych. Odniósł się między innymi do słynnego tweeta Zbigniewa Bońka, w którym prezes PZPN skomentował wyborców Andrzeja Dudy. „Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludzi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska” – napisał po pierwszej turze wyborów prezydenckich.

Prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludźmi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska♥️🇵🇱👍🏻 — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 30, 2020

Teraz Boniek twierdzi, że on sam stara się być daleko od polityki. „Nigdy nie miałem politycznie żadnych wzorów, byłem daleko od polityki, natomiast nie rozumiem dlaczego wy chcecie mnie wsadzić w jakiekolwiek polityczne buty” – powiedział.

Robert Mazurek nie krył zdziwienia przypominając właśnie słynny wpis zamieszczony przez prezesa PZPN. „My? A kto panu kazał pisać, że prezydent Polski dzisiaj może być wybrany głosami ludzi środowiska wiejskiego, głosami emerytów i ludzi z podstawowym wykształceniem. To chyba trochę dziwne w tak pięknym i rozwijającym się kraju jak nasza Polska. Ja to panu pisałem?” – zapytał.

Boniek w odpowiedzi stwierdził, że to zdanie… przepisał z gazety i nie jest to jego opinia. „No ale przecież to jest prawda. To nie jest moje zdanie, to jest zdanie, które ja przepisałem z gazety” – odpowiedział.

Łkam😂

Boniek:

-…zawsze byłem daleko od polityki…

Red. Mazurek

-To kto Panu kazał pisać że Prez. PL może być wybrany głosami środowiska wiejskiego, głosami emerytów, ludzi z podst. wykształceniem… Ja to Panu pisałem?

-To nie jest moje zdanie, ja je przepisałem z gazety😮😂 pic.twitter.com/XHj4JCsr0S — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) September 8, 2020

Całej rozmowy ze Zbigniewem Bońkiem można posłuchać TUTAJ.

Czytaj także: Ujawniono, co Djoković powiedział na korcie. Walczył do samego końca [WIDEO]

Źr.: Twitter/Zbigniew Boniek, Twitter/PikuśPOL, RMF FM