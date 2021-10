Policjanci z mikołowskiej patrolówki zatrzymali młodą mieszkankę Łazisk Górnych. 22-latka, mając w organizmie blisko 2 promile alkoholu, uszkodziła aż 3 zaparkowane w centrum miasta samochody. Wcześniej nie zatrzymała się do kontroli drogowej.

W sobotę tuż przed 23.00 policjanci z mikołowskiej patrolówki otrzymali zgłoszenie o poruszającym się po mieście bmw x5, którego kierujący może być nietrzeźwy. Szybko namierzyli pojazd. Mimo wyraźnych sygnałów do zatrzymania się, kierowca zignorował policyjny radiowóz.

Szaleńcza jazda po centrum Mikołowa zakończyła się, kiedy drogowy pirat utracił panowanie nad pojazdem i w rejonie stacji paliw uderzył w znak drogowy, a następnie w 3 zaparkowane tam samochody.

22-latka miała prawie 2 promile

Kierującą okazała się młoda kobieta. Od mieszkanki Łazisk Górnych i jej pasażera wyczuwalny był alkohol. Badanie stanu trzeźwości kobiety wykazało w jej organizmie prawie 2 promile alkoholu. Podczas zatrzymania i doprowadzenia do jednostki Policji 22-latka była bardzo agresywna, arogancka, wykazując się wyjątkowo lekceważącym stosunkiem do całej sytuacji. Z uwagi na stan upojenia alkoholowego trafiła ona do izby wytrzeźwień.

Teraz czekają ją surowe konsekwencje. 22-latka odpowie, między innymi, za jazdę w stanie nietrzeźwości i niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.

Źr. Policja Śląska