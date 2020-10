Policja i prokuratura mają wyjaśnić okoliczności śmierci 28-letniego mężczyzny. Zmarł on na komisariacie w Skarżysku-Kamiennej. Dzień wcześniej został zatrzymany z powodu rodzinnej awantury.

Mężczyzna został zatrzymany we wtorek około godziny 13:00 z powodu rodzinnej awantury. Jak poinformował oficer prasowy komendy Jarosław Gwóźdź, było od niego czuć wyraźną woń alkoholu. Podjęto decyzję o doprowadzeniu na komisariat.

Jarosław Gwóźdź poinformował, że przed zatrzymaniem wykonane zostało badanie lekarskie potwierdzające, że mężczyzna może zostać w celi do wytrzeźwienia, by mógł złożyć wyjaśnienia. „Zawsze podczas takich okoliczności przeprowadzane jest badanie lekarskie, to wykazało, że nie ma przeciwwskazań, aby mężczyzna został na komisariacie” – powiedział.

Niestety, następnego dnia około godziny 6:00 rano policjant zauważył, że 28-latek nie daje znaku życia. Na miejsce wezwano lekarza, który stwierdził zgon.

Teraz służby mają zbadać okoliczności śmierci mężczyzny. Na miejsce przyjechali prokurator, funkcjonariusze z Biura Spraw Wewnętrznych oraz z wydziału kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Źr.: WP