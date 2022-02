44-letni Jacek Rudnicki nie żyje. Mężczyzna zmarł od ran postrzałowych w niedzielę nad ranem. Był synem dr Marka Rudnickiego, znanego chirurga i działacza polonijnego, który w 2019 roku kandydował do Senatu RP.

Dramatyczne wieści z Chicago. W niedzielę nad ranem od ran postrzałowych zmarł Jacek Rudnicki. Do zamordowania 44-latka doszło około godziny 4:30 w południowej części śródmieścia miasta, na skrzyżowaniu Alei Michigan i 24 Ulicy. Sprawcy ukradli mercedesa, którym poruszał się mężczyzna.

Jacek Rudnicki to syn dr Marka Rudnickiego, znanego chirurga i działacza polonijnego, który w 2019 roku kandydował do Senatu RP. Potwierdził on w rozmowie z polonijnym „Dziennikiem Związkowym”, że jego syna znaleziono martwego z ranami postrzałowymi. Amerykańskie media podają, że sprawcy nie zostali jeszcze zidentyfikowani.

Rodzice widzieli ostatni raz 44-latka w sobotę późnym wieczorem. Jacek Rudnicki mieszkał z nimi około trzy kilometry od miejsca tragedii.

Żr.: Radio ZET