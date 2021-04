Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło we wtorek na ulicy Sokolej w Lubinie. Uczestnikami zdarzenia był kierujący samochodem osobowym marki Toyota i 5-latek, poruszający się na rowerku biegowym. Dziecko w wyniku doznanych obrażeń zostało przewiezione do szpitala w Legnicy.

Do zdarzenia doszło we wtorek 27 kwietnia przed godziną 15.00. Na miejscu pracowali policjanci z lubińskiej drogówki. Funkcjonariusze ustalili, że 5-latek był na spacerze ze swoją mamą i dziadkiem. Szybko się od nich oddalił.

Czytaj także: Zaatakował strażnika na Jasnej Górze. Już jest w rękach policji

Chłopiec jadąc na rowerku biegowym zjechał z chodnika. Następnie wyjeżdżając spomiędzy zaparkowanych samochodów wtargnął na jezdnię wprost pod nadjeżdżający pojazd. Za jego kierownicą siedział 69-letni mężczyzna.

5-latek wjechał pod samochód

Kierowca nie miał możliwości manewru, co w konsekwencji zakończyło się potrąceniem chłopczyka. 5-latek trafił do szpitala, gdzie przeszedł szczegółowe badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci opublikowali wstrząsające nagranie w sieci „ku przestrodze”.

Chłopczyk na rowerku wjechał wprost pod nadjeżdżający pojazd. Dziecko w wyniku doznanych obrażeń zostało przewiezione do szpitala w Legnicy.https://t.co/vttrng6ipC pic.twitter.com/VnxdzUMDHo — dolnośląska Policja (@DPolicja) April 28, 2021

Czynności w tej sprawie prowadzą teraz policjanci wydziału dochodzeniowo – śledczego, którzy będą szczegółowo wyjaśniać okoliczności zdarzenia, w tym również sprawowanie opieki nad małoletnim.

Czytaj także: Potrącił policjantkę. Był pijany, a w bagażniku miał… nietypowy „ładunek”

Policjanci apelują do wszystkich osób opiekujących się dziećmi o zwracanie na nie szczególnej uwagi. Czasem chwila nieostrożności może doprowadzić do nieszczęścia i mieć tragiczne skutki. Bardzo ważne jest tłumaczenie maluchom zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aby w przyszłości uniknąć takich skrajnie niebezpiecznych sytuacji.

Źr. Policja Dolnośląska