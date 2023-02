500 plus dla psa i kota? W sieci głośno o możliwości otrzymania specjalnego dodatku dla właścicieli czworonogów. Można otrzymać nawet 500 złotych. W ten sposób miasta i gminy walczą z bezdomnością psów i kotów. Jak uzyskać pieniądze?

500 plus dla psa i kota to projekt, o którym coraz głośno w ostatnim czasie w mediach. W wielkim skrócie jest to rozwiązanie, które ma na celu walkę ze zjawiskiem bezdomności zwierząt.

Wiadomo, że utrzymanie swojego zwierzaka jest kosztowne. Zwłaszcza ze względu na koszt leczenia. Dlatego, w ramach projektu, właściciele czworonogów mogą ubiegać się o wsparcie z urzędów gminy i miasta na dofinansowanie do zabiegów weterynaryjnych.

500 plus dla psa i kota. Od czego zależy?

Środki może uzyskać każdy, kto posiada w domu zwierzę. Jednak warunki różnią się zależnie od urzędu. Co więcej, właściciel nie otrzymuje pieniędzy „do ręki”. Środki muszą być bowiem przeznaczone na zabiegi weterynaryjne, których cena waha się od 100 do 500 zł.

Poza posiadaniem zwierzęcia, właściciel powinien przedstawić dowód, który potwierdza zamieszkanie czworonoga w jego gospodarstwie domowym oraz dowód odprowadzania podatków w danym mieście lub gminie.

Temat 500 plus na czworonogi został poruszony w programie „Pytanie na śniadanie” TVP2. Agnieszka Cholewiak-Góralczyk, technik weterynarii. Ekspertka podkreśliła, że szczegółowe wymagania są zależne od miejsca, w którym wychowuje się zwierzę. Co ciekawe, wpływ ma także zainteresowanie programem na danym obszarze, a także… ceny zabiegów weterynaryjnych.

500 plus dla psa i kota – jak uzyskać świadczenie? 🐕🐈‍⬛#wieszwięcej pic.twitter.com/qm3p4Dj1Qf — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) February 4, 2023

Akcja będzie trwała do listopada 2023 r., lub do wyczerpania zapasów.

Czytaj także: