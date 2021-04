Były wicepremier i minister finansów był porannym gościem w radiu TOK FM. Polityk pytany był między innymi o ocenę programu Rodzina 500 plus, a także o kwestię kredytów we frankach.

Były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz pełni obecnie funkcję przewodniczącego Forum Obywatelskiego Rozwoju. Polityk był porannym gościem na antenie TOK FM, a rozmowa dotyczyła aktualnych spraw w naszym kraju.

Balcerowicz pytany był między innymi o ocenę sztandarowego programu Prawa i Sprawiedliwości, czyli Rodzina 500 plus. Jego zdaniem, program okazał się porażką. „To, że dzięki 500 plus będzie więcej dzieci i ograniczy się sfera ubóstwa, to jedna wielka propagandowa hucpa. To drugie dało się osiągnąć za dużo mniej pieniędzy” – stwierdził.

Zdaniem byłego ministra finansów, obecnie środki przeznaczane na 500 plus są źle rozdysponowywane. „Duża część z tych 40 miliardów trafia do bogatszych rodzin. Trzeba patrzeć na to, jakie efekty można by osiągnąć, rozdając te 40 miliardów w inny sposób” – powiedział.

Leszek Balcerowicz odniósł się również do dyskusji dotyczącej osób, które brały kredyty we frankach szwajcarskich. Jego zdaniem osoby, które wzięły kredyt w złotówkach, nie powinny cierpieć za decyzje innych. „To kwestia elementarnej sprawiedliwości. Czy jeśli upowszechni się to, co orzekają najbardziej skrajni sędziowie, to czy będzie sprawiedliwe dla tych, którzy wzięli kredyt w złotych? Ci sędziowie to dziesiątka osób mianowanych przez PiS-owską KRS” – stwierdził.

