500 tonowe ładunki przejadą drogami kilku województw – podaje serwis lublin112. Portal informuje również, że pojazdy, które będą przewozić ładunki, będą poruszały się wyjątkowo wolno. .

Serwis lublin112.pl informuje, że trwają przygotowania do gigantycznej operacji logistycznej. W jej ramach przez województwo lubelskie, a także inne regiony, przewiezione zostaną 500-tonowe ładunki, które transportować będą samochody ciężarowe.

– Trwają przygotowania do ogromnej operacji logistycznej, jaką jest transport ważącej 4000 ton maszyny TBM – podaje portal lublin112.pl. Dziennikarze serwisu ujawniają również, z jakiego powodu organizowany jest tego typu transport.

Chodzi o budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S19. Zadaniem maszyny, która będzie transportowana na Podkarpacie, będzie wydrążenie tunelu o długości ponad 2 km, zlokalizowanego na odcinku Rzeszów Południe – Babica na Podkarpaciu.

Maszyna została zbudowana w Hiszpanii, lecz do Polski transportowana jest w elementach. Największe elementy dostarczono z kolei drogą morską – za pośrednictwem statku. W porcie w Szczecinie przeładowano je na barki, po czym po rzece Odra dostarczono do Opola. Dalej transportowana jest drogą lądową.

Cały transport będzie składał się z czternastu zestawów. Ładunek będzie umieszczony na dwóch wielkich platformach. Do przewozu największych elementów wykorzystane zostaną pojazdy mające 74 metry długości i 9 m szerokości. Ich waga wynosi ok. 260 ton, a po załadowaniu części maszyny TBM wzrośnie do 500 ton.

– Aby utrzymać odpowiednie przerwy między zestawami, odległości między nimi muszą wynosić co najmniej 850-900 m. To z kolei oznacza, że cały „peleton” będzie liczył ok. 4,5 km długości, czyli czas przejazdu w danym punkcie między pierwszym i ostatnim zestawem będzie wynosił około pół godziny. Transport będzie się poruszał między godz. 22 a 6, z maksymalną prędkością 10 km/h. Z uwagi na gabaryty i planowaną prędkość jeden przejazd będzie trwał ok. 20-25 dni – podaje lublin112.pl.

W trakcie przejazdu transportu na drogach, które będą wyznaczone pod przejazd. Mowa tu o największych ciągach komunikacyjnych: autostradach A4 i A1 oraz drogach ekspresowych S8, S2, S17 i S19 biegnących przez województwa: opolskie, śląskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. – W naszym regionie pojazdy poruszać się będą trasą S17 od strony Warszawy, obwodnicą Lublina a następnie udadzą się drogą S19 w stronę Rzeszowa – podaje portal.

Więcej TUTAJ.