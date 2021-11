Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił nowy pomysł jego ugrupowania mający zachęcić Polaków do szczepień przeciwko Covid-19. PSL chce, aby rząd wypłacał 600 zł za zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi.

W środę Elżbieta Witek zaprosiła na spotkanie przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych. Celem spotkania jest wypracowanie projektu ws. weryfikacji szczepień. Lider PSL na konferencji poprzedzającej spotkanie zapowiedział, że jego formacja przedstawi własne pomysły.

„Uważamy, że jest potrzeba większych zachęt do szczepień przeciw COVID-19, że rząd nie wykonał wszystkiego co możliwe” – mówił Kosiniak-Kamysz. „Proponujemy bardzo jasną zachętę, świadczenie w wysokości 600 zł za zaszczepienie się” – dodał.

„Nie ma już dzisiaj innego wyjścia. Niektóre kraje to wprowadziły, wprowadziła to Grecja, wprowadziły to Stany Zjednoczone” – powiedział szef Ludowców. „Taki bonus, który daje mobilizację finansową dla osób, które się zaszczepiły i które się zaszczepią w pełnym wymiarze, pełnym cyklem szczepień. To jest wielomiliardowy nie wydatek, tylko inwestycja” – stwierdził.

Oprócz 600 zł za zaszczepienie się, Kosiniak-Kamysz zaproponował również dodatek covidowy dla personelu niemedycznego. Trzecim pomysłem jest finansowanie przez państwo leczenia w prywatnej opiece zdrowia. „To jest umożliwienie pełnego finansowania zabiegów medycznych, zarówno profilaktycznych, jak i leczenia w prywatnej służbie zdrowia przez państwo, nie tylko dla zaszczepionych, ale w szczególności dla zaszczepionych” – mówił również obecny na konferencji Jacek Protasiewicz.

Źr. money.pl