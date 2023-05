Jeżeli waloryzacja to dla pracujących – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz w kontekście 800 plus. Liderowi Polskiego Stronnictwa Ludowego odpowiedział Adrian Zandberg. Polityk partii Razem stanął w obronie obecnej propozycji Prawa i Sprawiedliwości.

Po ogłoszeniu przez Prawo i Sprawiedliwość pomysłu zwiększenia 500 plus do 800 złotych na opozycji pojawiły się kontroferty. Jedną z nich przedstawił Władysław Kosiniak-Kamysz. – Jeżeli waloryzacja to dla pracujących – powiedział w trakcie „Popołudniowej rozmowy” w RMF FM.

– Uważam, że polityka społeczna powinna pełnić dwie funkcje. Jedną zabezpieczać socjalnie i pomagać i to robi 500 plus dla wszystkich a 800 jest dla tych, którzy są aktywni czyli promować tych, którzy pracują, którzy płacą podatki – wyjaśnił.

Na pomysł zareagował niespodziewanie Adrian Zandberg. Poseł Lewicy nie zgadza się z pomysłem. – Waloryzacja 500+ to jedna z tych spraw. “Waloryzacja tylko dla pracujących” ładnie brzmi, ale to kiepski pomysł, który wrzuci pod pociąg tysiące dzieci naprawdę potrzebujących wsparcia – stwierdził.

Zacznijmy od spraw podstawowych. Polacy pracują, i to bardzo ciężko. Liczba pracujących pobiła właśnie rekord – 17 milionów. To najwięcej w historii. Wbrew opowieściom neoliberałów 500+ nie wywołało masowego odchodzenia z pracy. — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) May 17, 2023

No dobrze, a kim są ci, którzy nie pracują? To na przykład kobiety, które zajmują się wymagającym opieki członkiem rodziny. W Polsce mamy ich bardzo dużo, a państwo nie pomaga. Ta niewidzialna praca spada na kobiety, bo ktoś w rodzinie musi się zająć chorą na Alzheimera babcią. — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) May 17, 2023

No dobrze, a rodziny patologiczne? Oczywiście, są także takie. Alkoholizm, przemoc, znęcanie to są realne zjawiska. Ale, wbrew mitom, nie dotyczą tylko tych, którzy nie pracują. Kobiety i dzieci są bite także w bardzo bogatych domach. Wódka jest problemem także w klasie średniej. — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) May 17, 2023