Legendarna grupa ABBA po 39 latach wydała pierwszy singiel. Zapowiada on nowy album zespołu, który swoją premierę będzie miał 5 listopada 2021 roku. Klip zaprezentowany został podczas wydarzenia „ABBA Voyage”.

Swoją karierę zespół ABBA zakończył po 1982 roku, po zaledwie 10 latach działalności. Muzycy próbowali wówczas jeszcze nagrać ostatni album, ale nie pozwolił na to kryzys spowodowany rozwodem dwóch małżeństwo tworzących zespół. Ostatecznie zarejestrowano jedynie dwa utwory i na kolejne fani musieli czekać aż 39 lat.

W czwartek odbyło się wydarzenie „ABBA Voyage”, które wzbudziło ogromne zainteresowanie. Zaprezentowano na nim singiel „I Still Have Faith In You”, który promuje nowy album zespołu. Ma się na nim znaleźć 10 utworów, a premiera została zaplanowana na 5 listopada 2021 roku.

Podczas programu zaprezentowano również drugi singiel, pt. „Don’t Shut Me Down”. Nie zabrakło również wywiadów, podczas których pojawili się wyłącznie Bjoern Ulvaeus i Benny Anderson.

