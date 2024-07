Politycy Lewicy nie odpuszczają. Szykują kolejne podejście, by zliberalizować prawo dot. aborcji w Polsce. – Będzie podejmowana próba jeszcze raz aż do skutku – zapowiada Anna Maria Żukowska na antenie Polskiego Radia 1. Posłanka wyjaśnia, ilu głosów obecnie brakuje.

W ubiegłym tygodniu Sejm głosował nad projektem przewidującym depenalizację aborcji – czyli dekryminalizację pomocy w aborcji oraz w przerywaniu ciąży za zgodą ciężarnej do 12. tygodnia trwania ciąży. Za uchwaleniem ustawy głosowało 215 posłów, przeciw 218 posłów, zaś dwóch wstrzymało się od głosu. Lewicowy projekt przepadł.

Jego autorka – Anna Maria Żukowska – zapowiada jednak, że nie podda się. – Mam nadzieję, że w przyszłości te głosy się znajdą, dlatego właśnie składam ten projekt ponownie i również apeluję do wszystkich klubów parlamentarnych, już też są rozmowy w tej sprawie, żeby ten projekt złożyć wspólnie, mówię o klubach Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050, bo na PSL w tej sprawie niestety nie można liczyć, ale myślę, że jak to będzie wspólny projekt, to też nada mu to większej mocy – zauważyła.

– Będzie podejmowana próba jeszcze raz aż do skutku. Będzie złożony na najbliższym posiedzeniu Sejmu, natomiast głosowany wtedy, kiedy pan marszałek, będzie musiał znowu zmierzyć się z tą decyzją, nada mu numer druku i wpisze go do porządku obrad – stwierdziła.

📌@AM_Zukowska: Gdyby podczas głosowania ws. dekryminalizacji aborcji, w każdym z klubów które były za tą ustawą (KO i PL2050) była 100% mobilizacja – tak jak w klubie Lewicy – to ta ustawa by przeszła.



– Więc widać, że tu naprawdę niewiele potrzeba i dlatego będziemy składać tę… pic.twitter.com/0z3RLlU0a1 — Lewica News 🗞️📻📺 (@Lewica_News) July 16, 2024

Żukowska liczy na „bierne” poparcie ze strony parlamentarzystów PSL. Jak przekonuje, wystarczy się wstrzymać. – Potrzeba, żeby dwie osoby się wstrzymały. Może te dwie osoby się znajdą. […] Myślę, że ten projekt […] będzie po wakacjach, we wrześniu, pan marszałek pewnie go dalej będzie procedował – dodała.