Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się w liście do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą. Chodzi o poluzowanie limitu osób mogących uczestniczyć jednocześnie w nabożeństwie w kościele.

Abp Gądecki zaapelował do Morawieckiego, aby rząd zmniejszył limit osób mogących uczestniczyć w nabożeństwie. „Proszę, aby od Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia, obowiązujący dotąd limit wiernych (1 osoba na 15 m2) został zmniejszony do 1 osoby na 7 m2” – prosi przewodniczący Episkopatu.

Hierarcha zwrócił uwagę, że zbliżające się Boże Narodzenie jest dla chrześcijan czasem szczególnym. „Należy więc zrobić wszystko, aby – przy zachowaniu norm bezpieczeństwa – jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym we Mszy Świętej Pasterskiej” – pisze abp Gądecki.

Abp Gądecki ostrzega przed konsekwencjami w przyszłości

„Podtrzymując surowe obostrzenia w kościołach, redukujemy cały okres świąteczny do kwestii dokonywania zakupów, dla robienia których rezygnuje się nawet z wolnej niedzieli” – pisze abp Gądecki. Duchowny zauważył też, że ograniczając możliwość sprawowania aktów kultu publicznego rząd „ustanawia niebezpieczny precedens. Może on skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości, bo może zostać wykorzystany przez rządy wrogo nastawione do religii i Kościoła”.

Abp Gądecki zwrócił także uwagę, że religia odgrywa istotną rolę w zachowaniu zdrowia psychicznego i duchowego. „Mam nadzieję, że odpowiedzialny udział w liturgii większej liczby wiernych, przyczyni się do wzmocnienia kondycji duchowej Polaków. Tak potrzebnej dla intensywnej pracy na rzecz umacniania naszej ziemskiej ojczyzny” – pisze duchowny.

Pełna treść listu dostępna TUTAJ.

Źr. episkopat.pl