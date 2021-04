Abp Henryk Hoser trafił do szpitala z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Hierarcha specjalnie przyjechał do Polski, aby się zaszczepić, ale nie zdążył przed zakażeniem. O szczegółach poinformował ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”.

Ks. Zieliński poinformował o sytuacji za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Abp Henryk Hoser SAC znalazł się w szpitalu. Przyjechał do Polski, żeby się zaszczepić. Przyjął pierwszą dawkę Pfizera, ale przed przyjęciem drugiej się zaraził COVID-19.” – czytamy we wpisie opublikowanym przez duchownego.

Abp Henryk Hoser w stanie stabilnym

„Proszę o modlitwę w jego intencji.” – apeluje w dalszej części wpisu ks. Zieliński. „To jeden z najbardziej prawych i wiernych polskich biskupów. Wykonał niezwykłą pracę w Medjugoriu.” – czytamy. Przypomnijmy, abp Henryk Hoser od kilku lat z polecenia papieża Franciszka pełni funkcję wizytatora apostolskiego w miejscu wciąż niepotwierdzonych przez Kościół objawień w Medjugoriu.

Informacja o stanie zdrowia duchownego pojawiła się również na jego oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. „Stan na chwilę obecną jest stabilny. Polecamy Księdza Arcybiskupa modlitwie” – napisano.

Nowe zakażenia

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 28 073 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Choć to wciąż bardzo dużo pojawiają się jednak powody do optymizmu, bo to kolejny spadek zakażeń w stosunku do ostatnich dni. Resort poinformował również o śmierci 571 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 145 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 426 osób” – czytamy.

Od początku pandemii w naszym kraju wykryto dotąd łącznie 2 415 584 potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem. Niestety aż 54 737 osób straciło życie, a 1 945 994 uznano za zupełnie wyzdrowiałe.

