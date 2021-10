Robert Lewandowski znalazł się poza czołową trójką rankingu 10 najlepszych piłkarzy świata według magazynu „FourFourTwo”. Zaskakuje wybór zwycięzcy – został nim bowiem Erling Haaland.

Robert Lewandowski nie przestaje zachwycać. W ubiegłym sezonie zgarnął niemal wszystko. Z Bayernem Monachium triumfował w Bundeslidze, Pucharze Niemiec i Lidze Mistrzów, a sam został królem strzelców wszystkich tych rozgrywek. Bawarczycy zdobyli ponadto Superpuchar Europy oraz Superpuchar Niemiec.

Trudno się więc dziwić, że to właśnie Lewandowskiego wymienia się w gronie faworytów do zdobywania w tym roku indywidualnych nagród, w tym tej najbardziej prestiżowej, czyli Złotej Piłki. Tymczasem magazyn piłkarski „FourFourTwo” wybierając najlepszych piłkarzy świata sezonu 2021/2022 umieścił Polaka poza czołową trójką.

Nie zmienia to oczywiście faktu, że Lewandowski został doceniony przez dziennikarzy. „Polski napastnik wzniósł się na nieprawdopodobny poziom w ostatnich dwóch latach i nie zamierza się zatrzymywać. Strzelił 10 goli w Bundeslidze, a Bayern ewoluował w drużynę, która pracuje na jego sytuacje. Prawdopodobnie nie potrzeba analiz statystycznych, aby stwierdzić, że jest dobry” – czytamy.

Jako zwycięzcę, dziennikarze wskazali Erlinga Haalanda, co jest dość kontrowersyjnym wyborem. „Haaland jest kluczem do wszystkiego, co dobre dla Borussii Dortmund prowadzonej przez Marco Rose. Erling nie tylko wiele strzela, ale też jest najlepszy pod względem strzałów na mecz i znajduje się w czołówce wygranych pojedynków powietrznych” – czytamy.

Czołową trójkę uzupełniają Mohamed Salah z Liverpoolu i Karim Benzema z Realu Madryt. Na czwartym miejscu znalazł się Robert Lewandowski, a na kolejnych Dimitri Payet (Olympique Marsylia), Trend Alexander-Arnold (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Teji Savanier (Montpellier), Alphonso Davies (Bayern Monachium) oraz Vinicius Junior (Real Madryt).

Żr.: Sport.pl