O tym, że obrońcą ekipy z Częstochowy interesują się zagraniczne kluby mówi się od kilku miesięcy. Teraz jednak do publicznej wiadomości dotarła informacja, iż Polakiem zainteresowany jest wielki AC Milan. Doniesienia potwierdza serwis Weszło.com.

„Udało nam się ustalić, że przedstawiciele Milanu faktycznie interesują się Kamilem Piątkowskim. Przedstawiciele włoskiego klubu wielokrotnie obserwowali zawodnika w akcji. Dwukrotnie gościli nawet na trybunach na meczach częstochowian. Byli pod wrażeniem jego umiejętności, a przede wszystkim potencjału. Bo to dziś jest w najlepszej cenie” – czytamy na łamach portalu.

Jeżeli transakcja doszłaby do skutku byłby to niesamowity przeskok dla 20-letniego zawodnika, który do Rakowa trafił z Zagłębia Lubin.

Kamil Piątkowski w AC Milan? Chcą go także inne kluby

Serwis Weszło.com podaje, że nawet jeżeli obrońca Rakowa nie trafi do Milanu w zimowym oknie transferowym, to temat ma być aktualny także latem. Włodarze ekipy z Mediolanu są bowiem zdeterminowani, by faktycznie pozyskać naszego rodaka.

Co więcej, zainteresowane są nim także inne drużyny występujące we włoskiej Serie A. Możliwość transferu Piątkowskiego sondują bowiem m.in. Udinese Calcio oraz Sassuolo.

Na siłę zawodnika nie chce jednak sprzedawać Raków. „Przegląd Sportowy” podaje, że działacze klubu spod Jasnej Góry odrzucili już wartą 3 miliony euro ofertę złożoną przez Udinese. AC Milan to już znacznie większa marka i zapewne większe pieniądze, który mogą przekonać włodarzy Rakowa.

W tym sezonie Kamil Piątkowski 14 razy meldował się na boiskach ekstraklasy. Defensor klubu z Częstochowy jest również reprezentantem polskiej młodzieżówki. Występuje na pozycji środkowego obrońcy.