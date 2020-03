Adam Małysz, podobnie jak polscy skoczkowie i sztab, po powrocie do kraju został poddany kwarantannie. W mediach społecznościowych poinformował, że zamierza zastosować się do zaleceń oraz opowiedział, w jaki sposób wykorzysta ten czas.

W naszym kraju podjęto radykalne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Od północy zamknięte zostały granice, Polacy wracający do kraju objęci są 14-dniową kwarantanną. Nie ominęło to oczywiście polskich skoczków i sztabu, którzy wrócili do kraju po zakończonym wcześniej Pucharze Świata.

Zawodnicy już z samym powrotem mieli problem, ponieważ lot z Norwegii do Polski mieli zarezerwowany dopiero po zakończeniu zawodów w Vikersund. Z pomocą przyszedł jednak prezydent Andrzej Duda, który wysłał do Trondheim samolot. Wszyscy mogli bezpiecznie wrócić do kraju.

Oczywiście w Polsce zostali objęci 14-dniową kwarantanną. Nie ominęła ona również Adama Małysza, który zaapelował, by pozostać w domach. „Po powrocie z Norwegii muszę odbyć 14-dniową kwarantannę domową. I nie łamię jej zasad – nie wychodzę z domu, by nie narażać innych. Was tez, a szczególnie młode osoby, proszę o odpowiedzialne zachowanie” – napisał.

Małysz zaapelował, by ograniczyć też kontakty z innymi. „Ograniczcie do minimum przebywanie poza domem, kontakty z ludźmi spoza najbliższej rodziny. Wymaga tego trudny okres, z jakim musimy się zmierzyć. Nie jestem panikarzem, lecz sprawy wyglądają na tyle poważnie, że warto trochę się poświęcić” – dodał.

Po powrocie z Norwegii muszę odbyć 14-dniową kwarantannę domową. I nie łamię jej zasad – nie wychodzę z domu, by nie… Opublikowany przez Adama Małysza Sobota, 14 marca 2020

Przy okazji Adam Małysz pokazał, w jaki sposób spędza wolny czas w domu. „Postanowiłem, że najbliższy okres poświęcę na odpoczynek, spędzanie czasu z bliskimi i zajmę się czynnościami, na które nigdy nie mam czasu. Tak więc zabrałem się za czytanie książek, które do tej pory leżały na półkach. Tobie też polecam, żebyś w końcu się zrelaksował” – napisał na Instagramie.

