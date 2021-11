Adam Niedzielski był gościem rozmowy Radia ZET. Mówił m.in. o potencjalnych obostrzeniach, które mogłyby zostać wprowadzone w związku z rosnącą liczbą zakażeń.

Podczas rozmowy przeprowadzonej na antenie Radia ZET Adam Niedzielski mówił o potencjalnych obostrzenia covidowych. Liczba zakażeń cały czas rośnie, a rząd jest pod coraz większą presją. Niektórzy sugerują bowiem, że już dawno powinny zostać wprowadzone nowe restrykcje sanitarne, tak, jak miało to miejsce np. w ubiegłym roku o tej samej porze.

„Jeśli do połowy grudnia nie zaobserwujemy spadku zakażeń, to będziemy musieli wprowadzić większą liczbę obostrzeń” – powiedział minister zdrowia. „Chodzi o bardziej „dolegliwe” restrykcje, ale to jest czarny scenariusz działania. Wszystko zależy od wydolności szpitali w Polsce” – dodał Niedzielski.

.@a_niedzielski w #GośćRadiaZET: Jeśli do połowy grudnia nie zaobserwujemy spadku zakażeń, to będziemy musieli wprowadzić większą liczbę obostrzeń. Chodzi o bardziej "dolegliwe" restrykcje, ale to jest czarny scenariusz działania. Wszystko zależy od wydolności szpitali w Polsce. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) November 22, 2021

„Decyzje o wprowadzaniu obostrzeń podejmowane są przez premiera Morawieckiego czy przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jednak obecnie sprawniej potrafimy zarządzać infrastrukturą szpitalną, a także mamy dużą liczbę zaszczepionych osób” – oświadczył szef resortu zdrowia.

.@a_niedzielski w #GośćRadiaZET: Decyzje o wprowadzaniu obostrzeń podejmowane są przez premiera @MorawieckiM, czy przedstawiciele @MZ_GOV_PL. Jednak obecnie sprawniej potrafimy zarządzać infrastrukturą szpitalną, a także mamy dużą liczbę zaszczepionych osób. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) November 22, 2021

Niedzielski zabrał również głos ws. polityki dotyczącą testowania osób, które mogą być chore na Covid-19. „Nasza polityka testowania na obecność koronawirusa związana jest z występowaniem objawów. Obecnie każdy z Polaków może wykonać taki test. Polacy niesłusznie obawiają się wykonywania testów. Mamy bardzo dużą liczbę punktów szczepień” – powiedział minister zdrowia.

„Żeby wykonać test nie trzeba iść do lekarza, czy mieć objawy zakażenia COVID-19. Zapisanie się na test może odbywać się za pośrednictwem Internetu. Obecna mutacja jest bardziej zakaźna, ale mamy bardzo dużą liczbę zaszczepionych oraz ozdrowieńców” – dodał.