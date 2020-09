W przypadku, gdyby lekarze rodzinni nie pomogli w opanowaniu tej fali jesiennej, to pacjenci wylądują na SOR-ach i izbach przyjęć – ostrzegał minister zdrowia Adam Niedzielski w Polsat News. Szef resortu zwrócił się z apelem do lekarzy rodzinnych.

W piątek minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił nową strategię walki z epidemią koronawirusa. Temat ten pojawił się także w programie „Gość Wydarzeń” Polsat News. Niedzielski podkreśla, że resort daje lekarzom medycyny rodzinnej nowe narzędzia, które pomogą selekcjonować pacjentów w czasie zbliżającej się fali grypy.

– Musimy zdawać sobie sprawę, że w przypadku, gdyby lekarze rodzinni nie pomogli w opanowaniu tej fali jesiennej, to pacjenci wylądują na SOR-ach i izbach przyjęć, gdzie jak wiemy zagęszczenie w sezonach jesiennych jest duże. Jest to pewna metoda obrony przed tą sytuacją – zastrzegł nowy szef resortu zdrowia.

Zwrócił się z apelem do lekarzy rodzinnych. – Bardzo proszę o dalsze kontynuowanie brania tej odpowiedzialności, którą od początku pandemii koronawirusa dźwigacie na pierwszej linii walcząc z tym zjawiskiem. Nie bójmy się, musimy to robić bardziej odważnie. Jest już taka faza, że więcej wiemy, jesteśmy lepiej przygotowani. Możemy podejmować bardziej odważne decyzje, do czego zachęcam – powiedział.

Minister zdrowia odniósł się do zastrzeżeń jednego z lekarzy, który zastanawiał się nad jednym z punktów nowej strategii. Zgodnie z wytyczną lekarz musi przed skierowaniem na test zobaczyć pacjenta. – Tutaj proponuję skonsultować się z lekarzami zakaźnikami. Ta metoda poprzedzenia skierowania na test badaniem fizykalnym została nam zaproponowana przez prof. Horbana (Andrzej Hroban – red.) konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych – odpowiedział.

– Według niego ta konieczność weryfikacji objawów, które są zgłaszane w formie teleporady, czy tylko informacji telefonicznej musi nastąpić. Chociażby po to, by uchronić infrastrukturę przed nadzlecaniem badań – dodał.

Szef resortu zdrowia zapowiedział jednak, że w poniedziałek spotka się z lekarzami medycyny rodzinnej, aby skonsultować strategię.

