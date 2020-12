Adam Szłapka, poseł Koalicji Obywatelskiej oraz przewodniczący Nowoczesnej, wezwał do bojkotu grupy Orlen. Zrobił to za pośrednictwem Twittera, gdzie wywołał ogromną dyskusję.

Wczoraj media obiegła zaskakująca informacja. Okazało się bowiem, że prezes Grupy Orlen, Daniej Obajtek, ogłosił, iż spółka Skarbu Państwu nabędzie większościowy pakiet akcji grupy Polska Press. Oznacza to, że w rękach rządowego przedsiębiorstwa znajdzie się praktycznie cała lokalna prasa wraz z serwisami internetowymi.

Ta informacja wprawiła w osłupienie polityków opozycji, którzy skrytykowali ruch firmy Orlen. Ich zdaniem dojdzie do upolitycznienia mediów, co – w ich opinii – grozi kryzysem demokracji w Polsce. W podobnym tonie wypowiadali się dziennikarze, którzy na co dzień krytykują posunięcia partii rządzącej.

Jeszcze dalej poszedł przewodniczący Nowoczesnej, poseł Koalicji Obywatelskiej, Adam Szłapka. Polityk zamieścił bowiem na Twitterze wpis, w którym wezwał do bojkotu grupy Orlen. Tweet przedstawiciela opozycji wywołał mnóstwo komentarzy.

Adam Szłapka wzywa do bojkotu Orlenu

Szłapka zamieścił na Twitterze krótki wpis, który wywołał prawdziwą burzę. „Nie kupuję na PKN Orlen” – napisał lider Nowoczesnej na swoim profilu społecznościowym.

Nie kupuję na @PKN_ORLEN — Adam Szłapka (@adamSzlapka) December 8, 2020

Pod wpisem, który opublikował Adam Szłapka błyskawicznie zaroiło się od komentarzy. Polityk wywołał prawdziwą burzę. „Żeby tylko nikt się nie załamał tym faktem” – napisał jeden z internautów. „To w Polsce zostaje Ci chyba tylko Łukoil” – dodali blogerzy z profilu „Żelazna Logika”.

„Orlen dostarcza paliwo dla BP, Lukoil, Neste i Statoil . Co ciekawe – także paliwa premium, takie jak BP Ultimate (koncern BP) oraz Suprema 98 i Diesel Gold (Statoil), powstają z produktów Lotosu i Orlenu” – wyjaśnił inny z użytkowników Twittera.

Orlen dostarcza paliwo dla BP, Lukoil, Neste i Statoil . Co ciekawe – także paliwa premium, takie jak BP Ultimate (koncern BP) oraz Suprema 98 i Diesel Gold (Statoil), powstają z produktów Lotosu i Orlenu 😂😂😂 — adam wyszyński (@adamwyszynski1) December 8, 2020

Szłapce odpowiedział również były poseł na Sejm, znany biznesmen, Marek Jakubiak. Stwierdził on, że w przeciwieństwie do lidera Nowoczesnej, będzie kupował na PKN Orlen. „A ja kupuję, taka różnica” – napisał Jakubiak.