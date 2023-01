Emocjonalne wystąpienie Patryka Jakiego w Parlamencie Europejskim. Eurodeputowany zabrał głos ws. afery korupcyjnej na unijnych szczytach władzy. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na związek oskarżanej organizacji z atakami na Polskę.

Ostatni dni przyniosły kolejne informacje o aferze korupcyjnej w Brukseli. W związku ze śledztwem w areszcie pozostaje m.in. była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Eva Kaili z Grecji.

Podczas ostatniej dyskusji na temat afery pojawił się wątek organizacji. Wśród nich wymieniono „No Peace Without Justice”. W pewnym momencie zareagował Patryk Jaki. Eurodeputowany wyszedł na mównicę i podzielił się ostrą refleksją.

„Nie udawajcie, że to dotyczy tylko kilku osób, bo jedna z organizacji 'No Peace Without Justice’, której sekretarz jest aresztowany teraz za korupcję, jest finansowana przez Unię Europejską, Francję i Niemcy. Jakimś dziwnym przypadkiem ta organizacja zajmowała się atakowaniem Polski. Być może po to, aby odwrócić uwagę i żebyście mogli sobie robić swoje interesy” – podkreślił.

Następnie zaapelował, by politycy, którzy pouczają Polskę, zajęli się sobą. „Co więcej, korupcja ta jest korupcją polityczną, to doprowadziło Europę do sytuacji, w której się dzisiaj znajdujemy” – podkreślił.

„Występują tutaj socjaliści, których członkiem jest nadal Gerhard Schröder – największy symbol korupcji politycznej – skorumpowany przez Putina. Nic z tym nie robicie i będziecie wszystkich pouczali. Najpierw spojrzeć w lustro i zrobić z tym porządek. Bardzo dobrze by było, gdyście odpowiedzieli, co z finansowaniem tej organizacji przez Niemcy” – dodał.